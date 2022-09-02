Вообще бомбят: Жены оккупантов напуганы взрывами в Крыму
Пока российские военные выполняют приказ Кремля о захвате Украины, их жены напуганы взрывами. Так, Главное управление разведки перехватило телефонный разговор, в которого супруга оккупанта жалуется ему на взрывы в Крыму.
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"У нас в Крым уже добрались... Никифорова переписывалась со своей подругой из Крыма, она говорит, вообще бомбят", - говорит жена русского военного.
Также в беседе женщина жалуется, что очень нервничает и переживает за своего мужа, который отправился убивать украинцев.
“Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, не берет меня, вся поднялась”, – говорит женщина.
Напомним, пехота, офицеры и контрактники РФ собираются складывать оружие. Российский военный в телефонном разговоре рассказал о настроениях в армии захватчиков.
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