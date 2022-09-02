Украинское электричество может заменить в ЕС энергоресурсы РФ – Зеленский

Президент считает, что Европе следует покупать украинскую энергию

Украина может стать энергетическим хабом для Европы, а украинская электроэнергия может заменить для европейцев российские энергоресурсы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время экономического форума "Амброзетти".

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"Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в страны ЕС, в частности для этого важно, чтобы ЗАЭС вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что захват Запорожской АЭС российскими войсками не только ослабил возможности Украины по экспорту электричества в Европу, но и ограничил возможности использовать ее для стабилизации ситуации на энергетическом рынке Европы.

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"Даже сейчас мы можем экспортировать такой объем электричества, который соответствует как минимум 8% потребления всей Италии. Украина может стать зеленым энергохабом для Европы, который заменит российские грязные энергоресурсы. Грязные в разных смыслах этого слова и в экологическом, и в моральном", – сказал Зеленский.

Напомним, глава МАГАТЭ рассказал, что происходит на ЗАЭС сейчас. Часть миссии МАГАТЭ уже уехала из Энергодара, но часть останется там до конца недели.

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