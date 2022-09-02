Кабмин утвердил санкции против дочерей Путина

Также под санкции попали компании, помогающие России вести агрессию против Украины

Семья Путина не сможет вести бизнес в Украине / EPA / UPG

Кабмин утвердил новый пакет санкций против юридических и физических лиц в России и Беларуси. Среди попавших под санкции в том числе дочери Владимира Путина. Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Новый пакет санкций, который сегодня одобрил Кабмин, включает 99 физических и 178 юридических лиц из России и Беларуси. Все они, по данным украинских властей, способствуют российской агрессии против Украины либо помогают обходить ранее введенные санкции.

Так, например, под ограничения попала группа компаний "Серния" и связанные с ней лица, которые в обход санкций поставляли микроэлектронику для российского ВПК.

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Кроме того, новые санкции затронули и некоторых наиболее одиозных физических лиц – чиновников, банкиров и, что наиболее важно, обеих дочерей президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что УКраина вводит свои санкции синхронно с США и другими партнерами.

Напомним, цены на нефть из РФ принудительно ограничат с декабря. Против РФ сегодня могут ввести новые разгромные санкции.

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