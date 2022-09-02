Китайская платежная система UnionPay отказалась работать с банкам РФ

Пока речь идет только о тех банках, которые попали под санкции

Китайская платежная система UnionPay, которая пользуется определенной популярностью в России, запретила использовать свои карты для оплаты товаров и услуг через российские банки, попавшие под западные санкции. Об этом пишут российские СМИ.

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Запрет касается в первую очередь использования карт в торговых POS-терминалах – т.е. в магазинах и прочих торговых точках и заведениях услуг, где принимают банковские карты в качестве оплаты.

Решение китайской UnionPay отказаться от работы с российскими банками связано с опасением попасть под так называемые вторичные санкции.

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Отмечается, что после ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard россияне стали активно переходить на карты китайской системы UnionPay. Однако многие иностранные онлайн-магазины сразу отказались принимать платежи через карты UnionPay, выпущенные в России.

Напомним, G7 объявят план ограничения цены на нефть РФ. Главы финансовых ведомств стран Большой семерки соберутся в пятницу, 2 сентября, чтобы одобрить этот план и определиться со сроком.

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