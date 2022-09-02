“Экскурсию” для МАГАТЭ провел гендиректор «Росатома»: наложены санкции

Сообщено о введении санкций россиянину Ренату Карчаа.

Известно, что Ренат Карчаа уже в перечне персональных санкций, который сегодня был утвержден распоряжением Правительства Украины.

"Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу", - сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

Галущенко написал, что Ренат Карчаа уже сегодня подсанкционное лицо, "которому теперь никто не пожмет руку".

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Он сообщил, что Ренат Карчаа – это россиянин, советник генерального директора ФГУП «НО РАО (ДК «Росатом») и что мужчина уже в перечне персональных санкций, который сегодня был утвержден распоряжением Правительства Украины.

"Сегодня - гид на станции, а завтра - санкции", - написал министр энергетики.

Кроме того, Галущенко отметил, что уже более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", в санкционном перечне.

"Каждый, чьими руками ведется эта убийственная война против Украины, должна заплатить свою цену!", - написал министр энергетики.

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Напомним, СБУ задержала двух граждан, которые передавали информацию об ВСУ. СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые передавали оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.