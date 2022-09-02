Теперь официально: На нефть из РФ ввели потолок цены

Россия не сможет продавать нефть даже в нейтральные страны дороже цены, которую определит Запад

Страны Большой семерки одобрили решение о введение потолка цены на российскую нефть, которая продается на международном рынке. Предполагается, что такие ограничения сократят нефтяные доходы РФ и ослабят ее способность финансировать вторжение в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление G7.

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Так, страны “Группы семи” заявили, что приняли общее решение запретить все виды услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире. Речь идет не только об услугах танкеров, но, к примеру, об услугах страхования таких перевозок.

"Оказание таких услуг будет разрешено, только если нефть и нефтепродукты будут закупаться по цене (или ниже), определенной широкой коалицией стран, придерживающихся и внедряющих ценовой потолок", – говорится в заявлении G7.

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Отмечается, что для внедрения этих ограничений на практике странам “Большой семерки” придется убедить европейские страны внести соответствующие поправки в шестой пакет санкций ЕС против России. Этот пакет запрещал странам ЕС не только покупать, но и страховать перевозки российской нефти без каких-либо послаблений, связанных с ценовым потолком.

Какой будет предельная цена на российскую нефть, определят чуть позже на основе технических параметров. В G7 обещают публично сообщать, какую цену будут ставить на российскую нефть.

Напомним, ранее в России, ожидая решения о ценовом потолке на нефть, заявили, что просто не будут продавать нефть в те страны, которые станут выполнять требование о ценовом потолке.

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