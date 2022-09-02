Рота РФ вывезла из Херсона в Крым 5 грузовиков награбленного – Генштаб

Российские солдаты продолжают заниматься мародерством на захваченных территориях

Рота российских войск выехала из Херсона в Крым, прихватив с собой пять грузовиков награбленного имущества. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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“Рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Затерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках”, – говорится в сообщении.

Также в Генштабе рассказали, что в районе Херсона и Энергодара серией точных ударов украинские войска уничтожили 3 артиллерийские системы противника, склад с боеприпасами и роту личного состава.

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“Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений”, – говорят в Генштабе.

Напомним, жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться в Кривой Рог. В Кривом Роге переселенцы смогут получить бесплатную медицинскую, социальную, психологическую помощь, а также питание.

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