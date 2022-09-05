НАТО даст ВСУ зимнюю форму, но на всех не хватит

Европейцы пока не готовы отдать украинцам запасы своих армий, которые ни с кем не воюют

Украина обратилась к НАТО с просьбой помочь в обеспечении ВСУ зимней полевой формой и зимними палатками. Об этом пишет немецкое издание Spiegel

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Так, министр обороны Украины Алексей Резников еще в конце июля обратился с письмом к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором призвал срочно предоставить Украине зимнюю форму и палатки на 200 тысяч солдат.

"За несколько недель после запроса США, Канада, Швеция и Финляндия уже пообещали поставки. Согласно первым сообщениям, добрых 50 процентов потребностей, упомянутых Украиной, могут быть покрыты", – сообщили в НАТО.

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Помочь с обеспечением ВСУ зимней формой намерена также Германия. При этом издание сообщает, что полностью удовлетворить запрос Украины Запад едва ли сможет, поскольку имеющиеся запасы зимнего обмундирования зарезервированы для собственных нужд европейских армий.

Напомним, британским семьям удвоят выплаты при принятии украинских беженцев. В Британии убеждены, что у государства есть финансирование на программу.

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