В Германии большинство регионов прекратили принимать беженцев

Региональные власти говорят об исчерпании своих возможностей

В Германии большинство регионов – 12 из 16 федеральных земель – сообщили, что прекращают официальный прием новых беженцев в связи с исчерпанием возможностей. Об этом пишет The Munich Eye.

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Региональные власти Германии сообщают, что их возможности по приему беженцев исчерпаны в связи с большим количеством искателей убежища из Украины и других стран. Отмечается, что только украинцев прибыло более 980 тысяч человек.

"Нагрузка на федеральные земли возникает из-за ситуации с беженцами из Украины и общей миграции. В настоящее время также можно наблюдать рост количества прибытий по балканскому направлению", – заявили в пресс-службе министерства внутренних дел Германии.

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При этом отмечается, что прекращение приема беженцев является временным и обычным явлением. Подчеркивается, что четыре крупных региона Германии продолжают принимать беженцев.

Напомним, в Сомали начинается голод из-за войны в Украине. Сомали получала почти всё импортное зерно именно из Украины и РФ.

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