На Луганщине врага атакуют ВСУ и “бавовна”

Вооруженные силы Украины несколько продвинулись и закрепились на новых рубежах в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в Луганской области есть некоторые успехи у войск Украины – продвижение и занятие нового рубежа обороны.

"Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Поскольку были отражены атаки и были некоторые небольшие продвижения", – заявил он.

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Также Гайдай рассказал, что из-за многочисленной "бавовны" на складах в разных местах области россияне за последнюю неделю потеряли около 400 человек личного состава и около 100 единиц техники.

Напомним, из-за боевых потерь Россия пытается сохранить запасы БПЛА. Количество вылетов разведывательных дронов враг сократил вдвое.

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