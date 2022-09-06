ВСУ продвинулись в Луганской области – Гайдай
Вооруженные силы Украины несколько продвинулись и закрепились на новых рубежах в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
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По его словам, в Луганской области есть некоторые успехи у войск Украины – продвижение и занятие нового рубежа обороны.
"Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Поскольку были отражены атаки и были некоторые небольшие продвижения", – заявил он.
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Также Гайдай рассказал, что из-за многочисленной "бавовны" на складах в разных местах области россияне за последнюю неделю потеряли около 400 человек личного состава и около 100 единиц техники.
Напомним, из-за боевых потерь Россия пытается сохранить запасы БПЛА. Количество вылетов разведывательных дронов враг сократил вдвое.
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