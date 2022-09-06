В Кремле сказали, когда Путин поедет на Донбасс

Российский президент может прибыть на оккупированную территорию Украины

Путин может отправиться на Донбасс / EPA / UPG

Президент РФ Владимир Путин отправится на оккупированный Донбасс, "когда придет время". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью одному из российских изданий.

Читайте также: Потери России перевалили за 50 тысяч человек - Генштаб

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", – заявил он.

По словам Пескова, у России имеются обширные планы по развитию Донбасса. Причем масштабные восстановительные работы якобы уже ведутся, в них задействованы тысячи людей.

Читайте также: В Мариуполе нарастают недовольство и сопротивление

"И стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты", – заявил он.

Напомним, ВСУ продвинулись в Луганской области. По словам Гайдая, на Луганщине врага атакуют ВСУ и “бавовна”.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.