В Кремле сказали, когда Путин поедет на Донбасс
Президент РФ Владимир Путин отправится на оккупированный Донбасс, "когда придет время". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью одному из российских изданий.
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"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", – заявил он.
По словам Пескова, у России имеются обширные планы по развитию Донбасса. Причем масштабные восстановительные работы якобы уже ведутся, в них задействованы тысячи людей.
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"И стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты", – заявил он.
Напомним, ВСУ продвинулись в Луганской области. По словам Гайдая, на Луганщине врага атакуют ВСУ и “бавовна”.
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