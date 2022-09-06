Рада выполнила один из критериев, необходимых Украине для вступления в ЕС

Он позволит обеспечить соответствие законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF).

Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада Украины выполнила один из критериев, который нужен для начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

Данный критерий касается обеспечения соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF).

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Одобренный законопроект номер 6320 направлен на упрощение представления информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридическими лицами и создании системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных собственников и структуры собственности.

Для справки. Основными требованиями ЕС к Украине являются:

1. принять законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда, которое должно включать процесс предварительного отбора на основе оценки добродетели и профессиональных навыков;

2. завершить проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

3. усилить борьбу с коррупцией, в частности среди чиновников;

4. завершить отбор и назначить нового директора НАБУ и прокурора САП;

5. обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

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6. принять комплексный стратегический план реформирования правоохранительного сектора;

7. внедрить закон об олигархах;

8. привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

9. завершить реформы законодательства для национальных меньшинств.

Напомним, королева назначила Лиз Трасс премьером Британии. Третий раз в истории руководить правительством Великобритании будет женщина.