Рада выполнила один из критериев, необходимых Украине для вступления в ЕС
Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада Украины выполнила один из критериев, который нужен для начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.
Данный критерий касается обеспечения соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF).
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Одобренный законопроект номер 6320 направлен на упрощение представления информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридическими лицами и создании системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных собственников и структуры собственности.
Для справки. Основными требованиями ЕС к Украине являются:
1. принять законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда, которое должно включать процесс предварительного отбора на основе оценки добродетели и профессиональных навыков;
2. завершить проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
3. усилить борьбу с коррупцией, в частности среди чиновников;
4. завершить отбор и назначить нового директора НАБУ и прокурора САП;
5. обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
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6. принять комплексный стратегический план реформирования правоохранительного сектора;
7. внедрить закон об олигархах;
8. привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
9. завершить реформы законодательства для национальных меньшинств.
Напомним, королева назначила Лиз Трасс премьером Британии. Третий раз в истории руководить правительством Великобритании будет женщина.