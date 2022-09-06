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Харьковчанка похитила гуманитарную помощь на 150 тысяч гривен

Харьковчанка получила от волонтера продукты питания для последующей выдачи приготовленных горячих блюд в качестве гуманитарной помощи, а сама оставила все себе.
Харьковчанка похитила гуманитарную помощь на 150 тысяч гривен
Иллюстративное фото / Telegram

27-летняя харьковчанка получала от волонтера продукты питания для последующей выдачи приготовленных горячих блюд в качестве гуманитарной помощи жителям дома в Холодногорском районе города Харькова, пострадавшего от ракетного удара РФ. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в Telegram.

Женщине сообщено о подозрении по факту мошенничества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Как рассказывают в прокуратуре, женщина вошла в доверие к волонтеру под видом неравнодушной гражданки, которая помогает харьковчанам. Она рассказала, что "организует" выдачу горячих блюд для жильцов указанного дома. Женщина уверяла, что в доме живет 200 человек и она приготовит блюда в специально оборудованных помещениях в подвале дома, которых никогда не существовало.

Получив продукты, женщина притворялась, что помогает жителям города. Она даже делала фото своих родственников на кухне для фейкового фотоотчета, который присылала волонтеру. На самом деле женщина оставила продукты себе и нанесла ущерб на сумму почти 150 тысяч гривен.

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Напомним, Виталий Ким рассказал, что из-за боевых действий под Херсоном оккупанты меньше обстреливают Николаев. Из-за активных боевых действий российские оккупанты обстреливают Николаевскую область значительно реже.

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