Верховный суд окончательно запретил Партию Шария

Ликвидировать партию требовала СБУ

Верховный Суд Украины окончательно запретил “Партию Шария”. Ее ликвидации через суд добивалась СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, Кассационный административный суд (часть Верховного Суда) отклонил апелляционную жалобу, которую подала “Партия Шария” на соответствующе решение суда первой инстанции.

В СБУ назвали несколько причин, почему деятельность этой партии была запрещена. Там считают, что организатор и другие члены партии причастны к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и распространению антиукраинской пропаганды.

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Также в ведомстве напомнили, что сам Анатолий Шарий по запросу Украины был арестован в Испании. Его подозревают в государственной измене и других преступлениях.

“По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу российских структур”, – говорят в СБУ.

Напомним, под Житомиром арестовали бизнес гауляйтера Херсонщины. Владимир Сальдо продолжал зарабатывать деньги на Житомирщине.

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