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Суд отказался арестовать “слугу” Трухина в деле о подкупе копов

Судьи назначили очень мягкую меру пресечения действующему нардепу
 |  Автор: Юрий Кобзар
Суд отказался арестовать “слугу” Трухина в деле о подкупе копов
Александр Трухин / facebook.com/sluganarodu.truhin.40

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения действующему нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Трухину, который подозревается в попытке подкупа полицейского. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Отмечается, что после ДТП, участником которого нардеп стал в августе прошлого года, Трухин, вероятно, пытался подкупить патрульного полицейского за "150 тысяч". 

Антикоррупционный суд решил, что у действующего нардепа, подозреваемого в такой взятке, достаточно взять денежный залог в размере 49620 гривен. Т.е. втрое меньше, чем сумма, фигурирующая в уголовном деле, как взятка.

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Кроме того, Трухина обязали:

  • прибывать к детективу, прокурору и суду по первому требованию;
  • уведомлять правоохранителей об изменении своего места жительства или работы;
  • воздерживаться от общения с министром внутренних дел Украины, другими должностными лицами и свидетелями по делу.

Срок действия этой меры пресечения – два месяца.

Напомним, ранее “слуга” Трухин получил подозрение за прошлогоднее ДТП. Подозрение вручала антикоррупционная прокуратура, а не ГБР. 

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