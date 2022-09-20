Суд отказался арестовать “слугу” Трухина в деле о подкупе копов

Судьи назначили очень мягкую меру пресечения действующему нардепу

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения действующему нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Трухину, который подозревается в попытке подкупа полицейского. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Читайте также: ДТП с маршруткой в Киеве: очень много пострадавших

Отмечается, что после ДТП, участником которого нардеп стал в августе прошлого года, Трухин, вероятно, пытался подкупить патрульного полицейского за "150 тысяч".

Антикоррупционный суд решил, что у действующего нардепа, подозреваемого в такой взятке, достаточно взять денежный залог в размере 49620 гривен. Т.е. втрое меньше, чем сумма, фигурирующая в уголовном деле, как взятка.

Читайте также: ДТП с кортежем Зеленского: ГБР открыло уголовное дело

Кроме того, Трухина обязали:

прибывать к детективу, прокурору и суду по первому требованию;

уведомлять правоохранителей об изменении своего места жительства или работы;

воздерживаться от общения с министром внутренних дел Украины, другими должностными лицами и свидетелями по делу.

Срок действия этой меры пресечения – два месяца.

Напомним, ранее “слуга” Трухин получил подозрение за прошлогоднее ДТП. Подозрение вручала антикоррупционная прокуратура, а не ГБР.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.