Будет интересно: Подоляк прокомментировал дату псевдореферендума

Незаконный референдум является попыткой асимметричного ответа со стороны РФ, считают в ОП

Российские оккупанты тратят на организацию псевдореферендумов драгоценное время, которое им пригодилось бы на бегство с захваченных территорий. Об этом у себя в Твиттер заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его мнению, срочная организация фейкового “референдума” об аннексии Россией всех оккупированных территорий – это попытки Москвы дать асимметричный ответ на успешное контрнаступление ВСУ.

“Они полагают, что незаконный “референдум” сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…”, – написал Подоляк.

Напомним, оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории.

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