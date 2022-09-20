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Будет интересно: Подоляк прокомментировал дату псевдореферендума

Незаконный референдум является попыткой асимметричного ответа со стороны РФ, считают в ОП
 |  Автор: Юрий Кобзар
Будет интересно: Подоляк прокомментировал дату псевдореферендума
Михаил Подоляк / president.gov.ua

Российские оккупанты тратят на организацию псевдореферендумов драгоценное время, которое им пригодилось бы на бегство с захваченных территорий. Об этом у себя в Твиттер заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его мнению, срочная организация фейкового “референдума” об аннексии Россией всех оккупированных территорий – это попытки Москвы дать асимметричный ответ на успешное контрнаступление ВСУ. 

“Они полагают, что незаконный “референдум” сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…”, – написал Подоляк.

Напомним, оккупанты назначили дату псевдореферендума. Голосование хотят провести синхронно на всей захваченной территории. 

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