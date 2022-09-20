В ГУР сказали, чем мобилизация в РФ выгодна Украине

Путин, вероятно, выстрелит себе в ногу, начав общую мобилизацию в России

Объявление полномасштабной мобилизации в России сыграет на руку Украине, поскольку нанесет сокрушительный удар по стабильности кремлевского режима. Об этом в интервью Kyiv Post заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

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“Объявление общей мобилизации – это будет значительный удар по режиму путина, потому что будет означать признание, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая “специальная операция” путина не добилась результата и то, что идет реальная война”, – заявил он.

По словам Скибицкого, объявление общей мобилизации станет фактическим объявлением войны Украине и признанием, что Россия является агрессором. В украинской разведке полагают, что общая мобилизация значительно усилит протестные настроения в России, особенно в среде молодежи.

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“В основном поддерживают войну люди, которым за 50 лет и которые не пойдут воевать. Пойдет воевать молодежь – 20-30 лет. Поэтому объявление общей мобилизации будет индикатором, который покажет насколько русский народ готов к продолжению этой кровопролитной войны”, - отметил Скибицкий.

Напомним, Медведев сказал, зачем РФ хочет аннексировать украинские регионы. В Москве снова намекнули на ядерную угрозу и возможность общей мобилизации.

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