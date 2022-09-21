Германия не примет мир на условиях России - Шольц

Олаф Шольц заявил, что Украина должна дать отпор российскому вторжению, а Путин откажется от своей войны и своих имперских амбиций только тогда, когда проиграет войну.

Во вторник, 20 сентября, с трибуны Генассамблеи ООН Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Путину сойдет с рук его вторжение в Украину, то грозит "господство сильного над слабым". Не только в Украине, но и во всем мире. Об этом сообщили в Bild.

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По словам Шольца, война России против Украины не может быть оправдана ничем.

"Именно поэтому мы не должны сидеть сложа руки, когда хорошо вооруженная, ядерная сверхдержава - член-основатель Организации Объединенных Наций и постоянный член Совета Безопасности ООН - хочет силой сместить границы. Для этого есть только одно слово. Это чистейший империализм!", - заявила Канцлер в зале ООН.

Канцлер призвала глав государств защищать мировой порядок, закрепленный в Уставе ООН: "Наша проблема не в отсутствии правил. Наша проблема в том, что нет воли их соблюдать и обеспечивать их выполнение".

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Политик дал понять на чьей он стороне.

"Мы твердо стоим на стороне тех, на кого напали!", - заявил канцлер.

Шольц также дал понять другим странам, что только оружие поможет решить этот конфликт.

"Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, то мы не можем быть равнодушными к тому, как она закончится. Именно поэтому мы не примем российского диктаторского мира. Именно поэтому Украина должна быть способна дать отпор российскому вторжению. Путин откажется от своей войны и своих имперских амбиций только тогда, когда поймет: он не может выиграть эту войну", - сообщил политик.

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Напомним, появился текст указа о частичной мобилизации в РФ. Путин объявил о частичной мобилизации, на сайте Кремля появился текст соответствующего указа.