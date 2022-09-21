Сколько солдат РФ реально может мобилизовать: оценка МВД
В ходе первой волны мобилизации Россия может набрать не более 50 тысяч рекрутов. На большее количество у российской армии просто нет экипировки. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.
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"Мы должны понимать, что эта мобилизация не означает, что завтра все они (300 тысяч резервистов – ред.) появляются на линии столкновения. В первую очередь в них попадают военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет на 40-50 тысяч", – заявил советник.
По словам Денисенко, для большего количества солдат у России пока нет достаточно количества экипировки. К тому же, чтобы отправить пополнение на фронт, его сначала нужно дополнительно обучить.
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Советник считает, что сейчас Кремль просто хочет возместить боевые потери, понесенные от ВСУ за полгода войны, и стабилизировать линию фронта, чтобы не дать Украине освободить свои территории.
Напомним, сегодня Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, призвать хотят 300 тысяч человек.
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