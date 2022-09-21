В Москве раскупили все авиабилеты за границу – СМИ

Россияне, имеющие средства, срочно эвакуируются из России

После объявления мобилизации в России россияне массово бросились покупать билеты в другие страны. Как пишут российские оппозиционные СМИ, за считанные минуты были распроданы почти все билеты.

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"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что россияне ищут любые доступные направления для эвакуации из РФ – в том числе через Грузию и Азербайджан. Вскоре были распроданы билеты из Москвы в менее популярные страны – Узбекистан, Киргизию, Казахстан.

Напомним, россияне взбунтовались против мобилизации. Акции протеста анонсировали во всех крупных городах РФ. Они должны пройти вечером 21 сентября.

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