В Изюме изъято 263 тела погибших, среди них 2 детей - Нацполиция

Полиция продолжает изымать тела погибших в Изюме. По состоянию на 20 сентября было найдено 263 тела погибших, среди них 2 детей.

В освобожденном 10 сентября Изюме было найдено место массового захоронения людей, которые стали жертвами военных преступлений армии РФ. На территории леса было обнаружено 450 захоронений убитых и похороненных граждан, а также братская могила военных. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

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"При визуальном осмотре часть изъятых тел имеет признаки пыток, у некоторых связаны руки, имеются колото-резаные раны. Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены", - сообщил заместитель начальника управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, Главного следственного управления НПУ Дмитрий Шевчук.

В главном управлении полиции объяснили, что большое количество граждан, которые находились в оккупации, стали свидетелями военных преступлений. Люди уже дают показания следователям относительно локаций, где находились российские войска, о месте расположения их штабов, комендатуры, места, где удерживали и пытали украинцев.

"Одна из пыточных комнат обнаружена в Изюмском районном управлении полиции. Там уже работают следственно-оперативные группы", - добавили в полиции.

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Напомним, РФ стреляет по дамбе Печенежского водохранилища. Местные власти сообщают, что есть угроза разрушения плотины, и может возникнуть чрезвычайная ситуация.