В Киеве задержали агентов РФ, передававших координаты столичных ТЭЦ

Оккупанты планировали использовать информацию для серии ракетных ударов по Киеву в течение подготовки к отопительному сезону.

СБУ в Киеве нейтрализовала российскую агентурную группу, которая собирала информацию о геолокации объектов Сил обороны и критической инфраструктуры в столице. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Сообщается, что подозреваемые особое внимание уделяли местам дислокации украинских военных подразделений, в частности Национальной гвардии, ТЭС и железнодорожных узлов.

"Собранные сведения переправляли оккупантам через анонимные Telegram-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное вознаграждение в размере 5 тыс. в гривневом эквиваленте. Для маскировки "расчетов" злоумышленники использовали электронные криптовалютные обменники и банковские карты, оформленные на подставных лиц", - говорит спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В соответствии с информацией следствия, группу агентов сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В состав этой группы входило 4 жителей Киева. Для конспирации они получили оперативные псевдонимы, среди которых Y, Шаман и Нарек.

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.