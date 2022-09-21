Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

По Запорожью и Днепропетровской области враг ударил ракетами

В Запорожье сообщают о "прилете", а в Синельниковском районе Днепропетровской области, по предварительным данным, сработала ПВО.
По Запорожью и Днепропетровской области враг ударил ракетами
Появились сообщения о взрывах в Запорожье и Днепропетровской области / Соцсети

Оккупанты 21 сентября нанесли удары по Запорожью и Днепру. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также: Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов

"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется", - написал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В свою очередь в Днепропетровской области сообщается о взрывах (предположительно сработала система ПВО).

Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK