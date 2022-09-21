По Запорожью и Днепропетровской области враг ударил ракетами
В Запорожье сообщают о "прилете", а в Синельниковском районе Днепропетровской области, по предварительным данным, сработала ПВО.
Оккупанты 21 сентября нанесли удары по Запорожью и Днепру. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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"Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется", - написал глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В свою очередь в Днепропетровской области сообщается о взрывах (предположительно сработала система ПВО).
Ранее Путин объявил частичную мобилизацию в России. В своем обращении он сообщил, что такие действия предпринимаются для защиты РФ.
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