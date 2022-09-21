Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат – Зеленский

Украинский президент не верит в успех РФ на фронте, потому что для победы Кремлю нужна многомиллионная армия

Начало мобилизации в России указывает на желание Кремля утопить Украину в крови российских солдат. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию BILD.

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По словам Зеленского, ему были известны планы Путина о мобилизации, поэтому утреннее заявление хозяина Кремля он не смотрел.

"У меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня", – сказал украинский лидер.

Зеленский уверен, что начало мобилизации в России указывает на дефицит офицеров и других военных кадров в российской армии.

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"Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не могли закончить свое образование. Все эти люди не могут бороться. Они приходят к нам и умирают", – отметил Зеленский.

По мнению украинского президента, чтобы победить ВСУ, Кремлю потребуется многомиллионная армия, поскольку российские войска несут потери, а солдаты убегают с поля боя.

"Он хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат", – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Путин объявил мобилизацию в России. Поставить под ружье планируют 300 тысяч резервистов.

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