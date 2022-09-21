Зеленский – Шольцу: Украине нужны танки для выживания
Украине требуется больше западного оружия, в том числе западные танки, которые могла бы передать Германия. Для Украины это вопрос выживания. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.
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"Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Германии за уже оказанную военную и финансовую поддержку, но для окончательного завершения этой войны на украинских условиях требуется больше вооружений.
"Бронетехника – это вопрос выживания, выживания наших солдат", – сказал Зеленский.
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Украинский лидер отметил, что правительство Германии не должно оправдывать отказ в передаче танков действиями США и других стран в вопросе поставок оружия.
“Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому Германия также может подать хороший пример”, – подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Шольц заявил, что решение о передаче Украине танков должно приниматься в координации с другими союзниками.
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