Зеленский – Шольцу: Украине нужны танки для выживания

Украинский президент призвал Германия передать танки, а не ссылаться на других

Украине требуется больше западного оружия, в том числе западные танки, которые могла бы передать Германия. Для Украины это вопрос выживания. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

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"Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Германии за уже оказанную военную и финансовую поддержку, но для окончательного завершения этой войны на украинских условиях требуется больше вооружений.

"Бронетехника – это вопрос выживания, выживания наших солдат", – сказал Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что правительство Германии не должно оправдывать отказ в передаче танков действиями США и других стран в вопросе поставок оружия.

“Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому Германия также может подать хороший пример”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Шольц заявил, что решение о передаче Украине танков должно приниматься в координации с другими союзниками.

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