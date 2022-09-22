Медведчук оказался очень важен для Кремля – ОП

Москва уверяла, что Медведчук ей не важен, но согласилась обменять его на большое количество пленных

Обвиняемый в госизмене нардеп и кум Путина Виктор Медведчук оказался важной фигурой для Кремля. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

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Он отметил, что у российского руководства слова, как правило, сильно расходятся с делом. Так, ранее в Москве уверяли, что не собираются менять пленных украинских солдат на Медведчука, поскольку он им якобы не нужен.

"Слова – это одно, а как все происходит – немного другое. Большинство их слов, а возможно и в 100% случаев, не совпадают с тем, как есть на самом деле. Именно поэтому и обмен на господина Медведчука состоялся на большое количество наших защитников, это показывает, что Медведчук все же важен для России", – заявил Тимошенко.

Напомним, вчера состоялся крупный обмен военнопленными между Украиной и Россией. В рамках процедуры были освобождены 215 украинских бойцов, в обмен на которых Россия получила 55 своих солдат и одного Медведчука.

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