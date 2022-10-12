ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов на Луганщине - Гайдай

ВСУ уже освободили 7 населенных пунктов на Луганщине и продолжают продвигаться дальше.

| Автор: Мальцева Ольга

Вооруженные украинские силы продвигаются вперед и освобождают населенные пункты на Луганщине. По состоянию на 12 октября уже известно об освобождении 7-ми населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Вооруженные силы Украины понемногу продвигаются (на Луганщине, - ред.) вперед. Российские оккупационные войска стремительно пытаются выстроить многослойную линию обороны. Они строят в разных местах защитные сооружения и весь первый участок линии фронта активно минируют, в частности это касается не только мостов и дорог, но и админзданий также", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что на данный момент на Луганщине освобождено уже 7 населенных пунктов и ВСУ и в дальнейшем продвигается вперед.

"Скажу так перспективы конечно есть, планы есть, сейчас мы открывать их не будем, военные делают свое дело. Украинский план и российский план - это разные вещи, потому что у россиян план это то, что получилось случайно, а украинские вооруженные силы реально достигают своей цели", - добавил Гайдай.

Напомним, в Генштабе сообщили, что армия РФ применяет гранаты химического действия. С помощью беспилотных летательных аппаратов, враг применяет ручные гранаты сильно раздражающим веществом в Запорожской области.