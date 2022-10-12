На ЗАЭС восстановили внешнее питание - МАГАТЭ

Из-за обстрелов оккупантов, на Запорожской АЭС произошло отключение электроснабжения. На данный момент питание восстановлено.

| Автор: Мальцева Ольга

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что внешнее питание Запорожской АЭС уже восстановлено. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильной является ситуация", - говорится в сообщении.

К своему сообщению генеральный директор Международного агентства по атомной энергии добавил, что нужно как можно быстрее установить зону защиты на АЭС.

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Напомним, в Энергоатоме сообщили, что сегодня, 12 октября оккупанты полностью обесточили ЗАЭС. Станция работает на дизель-генераторах из-за обстрелов оккупантов подстанции "Днепровская".