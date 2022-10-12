"Эта зима будет тяжелой", - Шмыгаль призвал украинцев подготовиться

Денис Шмыгаль призвал украинцев подготовить необходимые вещи к тяжелой зиме.

| Автор: Мальцева Ольга

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме. Он посоветовал сделать запас необходимых вещей на случай ракетных обстрелов. Об этом Денис Шмыгаль заявил сегодня, 12 октября на заседании правительства.

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"Не будем приукрашивать действительность - эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло", - сказал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, власти накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование и обеспечивают ремонт поврежденной инфраструктуры.

Он заявил, что страна готова к отопительному сезону более чем на 90%.

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"Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры", - добавил Шмыгаль.

Премьер призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы.

"Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь снизить использование наиболее энергоемких приборов. Минимизируйте использование электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновок, кофемашин, стиральных и посудомоечных машин", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, в Киеве не будут применять аварийное отключение электроэнергии. Из-за стабилизации электроснабжения, в Киеве не будут применять аварийное отключение электроэнергии.