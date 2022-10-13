Пилот, сбивший ракеты над Винницкой областью, катапультировался

В Винницкой области разбился истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Во время выполнения боевого задания вблизи Винницы потерпел крушение украинский истребитель. Пилот успел катапультироваться. Об этом в среду, 12 октября, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Около 21 часа вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных Сил. Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевое задание по уничтожению над Виннитчиной вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, в этот день пилот уже уничтожил пять дронов-камикадзе: три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты россиян.

"По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и катапультировался. Причины аварии устанавливаются", - рассказали в ведомстве.

Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

Напомним, во время выполнения боевого задания погиб заместитель командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины по авиации полковник Игорь Бедзай.

Также сообщалось, что в воздушном бою погиб украинский полковник Александр Оксанченко - один из лучших летчиков-истребителей в мире.