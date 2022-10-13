Стали известны подробности обстрела Киевщины дронами-камикадзе

Стали известны подробности обстрела Киевщины российскими дронами-камикадзе. Известно о серии атак на инфраструктуру, а также пожаре.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 13 октября ночью было зафиксировано три обстрела дронами-камикадзе Бучанского района. В результате обстрелов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Сегодня ночью враг совершил серию атак на инфраструктуру Киевщины. В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Небытов показал видео ночного обстрела беспилотниками Макаровской общины. Он отметил, что на месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки.

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Глава полиции Киевской области призвал граждан оставаться в укрытиях во время сигналов воздушной тревоги.

Напомним, Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. Местные паблики сообщают об атаке Киевской области дронами-камикадзе - очевидцы слышали по меньшей мере три взрыва.