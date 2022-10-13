Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На оккупированную Луганщину свозят мобилизованных осужденных - Гайдай

На Луганщину привозят мобилизованных, в большинстве это люди, которые проходили исправительные сроки.
 |  Автор: Мальцева Ольга
На оккупированную Луганщину свозят мобилизованных осужденных - Гайдай
Иллюстративное фото / EPA / UPG

На оккупированной территории Луганщины россияне свозят мобилизованных осужденных. Об этом рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинге. 

Читайте также: На Полтавщине разбилось два украинских самолета

"На оккупированные территории завозят мобилизованных из РФ. Это все те свежемобилизованные гражданские и это мобилизованные из учреждений, где они проходили исправительные сроки, то есть зэков позвозили. И их позвозили достаточно немало", - рассказал Гайдай. 

Председатель ОВА добавил, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий. Сергей Гайдай считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своей армии.

Читайте также: Войска РФ нанесли удар по многоэтажке в Белгороде – Стратком

Напомним, Совет Европы признал режим Путина террористическим. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала российскую власть террористами.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK