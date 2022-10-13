На оккупированную Луганщину свозят мобилизованных осужденных - Гайдай

На Луганщину привозят мобилизованных, в большинстве это люди, которые проходили исправительные сроки.

| Автор: Мальцева Ольга

На оккупированной территории Луганщины россияне свозят мобилизованных осужденных. Об этом рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай на брифинге.

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"На оккупированные территории завозят мобилизованных из РФ. Это все те свежемобилизованные гражданские и это мобилизованные из учреждений, где они проходили исправительные сроки, то есть зэков позвозили. И их позвозили достаточно немало", - рассказал Гайдай.

Председатель ОВА добавил, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий. Сергей Гайдай считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своей армии.

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Напомним, Совет Европы признал режим Путина террористическим. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала российскую власть террористами.