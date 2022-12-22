За сутки Херсонщину обстреляли 60 раз, есть погибший и раненые

Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

Последствия одного из обстрелов Херсонщины / Соцсети

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич обобщил информацию о вражеских обстрелах области за 21 декабря.

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Сообщается, что оккуапнты за сутки 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

"Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".