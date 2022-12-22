В Минэнергетики ответили, когда могут прекратить выключать свет

Если Россия не будет наносить удары по энергетике, то прекратить отключение света можно будет до лета.

| Автор: Мальцева Ольга

Если РФ не будет прибегать к новым обстрелам энергетических объектов, то энергосистему можно будет стабилизировать и прекратить отключение света уже к лету. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью для Forbes.

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"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему до лета", - сообщил Галущенко.

Министр энергетики также рассказал, что в Украине уже прорабатывается опция по увеличению импорта электроэнергии.

"Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт - день, 700 МВт - ночь. Технически возможность гораздо больше - 1,6-2 ГВт", - добавил он.

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Напомним, в "Укрэнерго" ответили, когда улучшится ситуация со светом в Киеве. Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания.