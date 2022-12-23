ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов - Генштаб

Общие потери россиян среди личного состава достигли 100 950 человек.

| Автор: Мальцева Ольга

За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 550 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 100 950 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:

2 танка (всего 3 005 единиц);

5 боевых бронированных машин (всего 5 986 единиц);

6 артиллерийских систем (всего 1 984 единиц);

1 РСЗО (всего 414 единиц);

5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 698 единиц);

7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 622 единицы);

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С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:

212 средств ПВО;

283 самолета;

267 вертолетов;

653 крылатые ракеты единиц;

16 кораблей/катеров;

178 единиц специальной техники.

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Напомним, в ISW проанализировали реакцию Путина на передачу Украине ЗРК Patriot. Путин обвинил США в передаче ЗРК Patriot Украине, потому что это якобы затянет войну.