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ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов - Генштаб

Общие потери россиян среди личного состава достигли 100 950 человек.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов - Генштаб
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 550 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 100 950 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ. 

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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили: 

  • 2 танка (всего 3 005 единиц); 
  • 5 боевых бронированных машин (всего 5 986 единиц); 
  • 6 артиллерийских систем (всего 1 984 единиц); 
  • 1 РСЗО (всего 414 единиц); 
  • 5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 698 единиц);
  • 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 622 единицы);

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С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:

  • 212 средств ПВО;
  • 283 самолета;
  • 267 вертолетов; 
  • 653 крылатые ракеты единиц;
  • 16 кораблей/катеров;
  • 178 единиц специальной техники.

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Напомним, в ISW проанализировали реакцию Путина на передачу Украине ЗРК Patriot. Путин обвинил США в передаче ЗРК Patriot Украине, потому что это якобы затянет войну.

 

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