ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов - Генштаб
Общие потери россиян среди личного состава достигли 100 950 человек.
За прошедшие сутки российская армия в Украине потеряла убитыми более 550 человек. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 100 950 оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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Кроме того, украинские бойцы вчера уничтожили:
- 2 танка (всего 3 005 единиц);
- 5 боевых бронированных машин (всего 5 986 единиц);
- 6 артиллерийских систем (всего 1 984 единиц);
- 1 РСЗО (всего 414 единиц);
- 5 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1 698 единиц);
- 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 4 622 единицы);
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С начала полномасштабного вторжения российская армия также потеряла:
- 212 средств ПВО;
- 283 самолета;
- 267 вертолетов;
- 653 крылатые ракеты единиц;
- 16 кораблей/катеров;
- 178 единиц специальной техники.
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Напомним, в ISW проанализировали реакцию Путина на передачу Украине ЗРК Patriot. Путин обвинил США в передаче ЗРК Patriot Украине, потому что это якобы затянет войну.
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