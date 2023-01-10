Во многих областях превышен лимит потребления электроэнергии - "Укрэнерго"

Из-за превышения лимитов на электроэнергию в связи с ухудшением погодных условий применяют аварийные отключения.

| Автор: Мальцева Ольга

На сегодня, 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за снижения температуры, а также сильного ветра во многих регионах. Кроме того, возросло потребление промышленностью и бизнесом, что является привычным для рабочего дня. Вследствие этого вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы. Об этом сообщают в "Укрэнерго".

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Чтобы сбалансировать энергосистему в области доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. Во многих областях эти лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения.

Сложная ситуация и в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий.

"Сейчас энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", - говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" призвали разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений.

Напомним, в Украине растет потребление электроэнергии. Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.