В британской разведке объяснили желание россиян контролировать Соледар

Армия РФ хочет контролировать Соледар из-за его близости к Бахмуту и желания нарушить украинские линии снабжения.

| Автор: Мальцева Ольга

За последние четыре дня российские войска и ЧВК "Вагнера" осуществили тактическое продвижение к городу Соледар, что на Донбассе и контролируют большую часть населенного пункта. Соледар находится в 10 километрах к северу от города Бахмут, захват которого, вероятно, остается главной оперативной целью России. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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Захват россиянами Соледара является попыткой охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии снабжения.

"Часть боевых действий сосредоточена на входах в 200-километровые заброшенные тоннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут быть использованы для проникновения в тыл", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли окружит город в ближайшее время, поскольку украинские силы удерживают стабильные оборонительные рубежи в глубине и контролируют пути снабжения.

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Напомним, в Генштабе сообщают, что оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью. Из-за нехватки живой силы, оккупанты начали мобилизовать людей с инвалидностью.