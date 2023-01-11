Тяжелые бои: в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Город Соледар находится под контролем ВСУ, хотя в России проводят информационную операцию по его захвату.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на 11 января, 11:30 город Соледар не под контролем Российской Федерации, там сейчас идут тяжелые бои. Хотя там и сложная ситуация, но под контролем ВСУ. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Враг сделал целую информационную операцию, чтобы показать, что они уже захватили Соледар и разбросали по своим Telegram-каналам, - это не соответствует действительности. Там сложная обстановка, но ситуация на контроле ВСУ, главнокомандующего, руководства Восточной группировки войск. Сейчас идет мощная работа над тем, чтобы принять максимально эффективные боевые решения, которые позволят стабилизировать там ситуацию и нанести максимальный урон врагу с минимальными потерями для наших войск", - сообщил Череватый.

Он добавил, что битва за Соледар она очень важна с точки зрения того, что украинские военнослужащие, десантники, пограничники не дают врагу системно прорвать оборону и сделать окружение, о котором они везде пишут.

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"ВСУ массово уничтожает врага и его технику и деморализуют в целом их войска, потому что они показывают, что самые опытные "Вагнеровцы" при всей похвальбе и пропаганде не способны показывать какие-то там результаты", - добавил он.

Напомним, Евгений Пригожин заявил о захвате Соледара - в ВСУ опровергли. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает будто его войска уже в Соледаре, опубликовав фото из пещер районе Владимировки, Донецкой области.



