Перспектив нет: Песков о мирных переговорах с Украиной

В Кремле заявили, что перспектив проведения мирных переговоров с Украиной нет.

| Автор: Мальцева Ольга

Сейчас перспектив для мирных переговоров с Киевом нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили российские СМИ.

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Он заявил, что в Украине запрещено на законодательном уровне проводить любой диалог с российской стороной. Он добавил, что якобы западные страны не позволяют Киеву быть более гибкими в этой сфере.

"В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны позволять Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, пока не приходится", - заявил Песков.

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Напомним, Михаил Подоляк напомнил, почему Украина не планирует переговоров с Россией. В Офисе президента ответили, почему с Путиным не будет переговоров.