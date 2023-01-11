Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину и РФ

Гросси планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в Украину. После этого он планирует посетить Россию. Об этом Гросси сообщил в эфире Rainews.

По его словам, он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также запланирована встреча с главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

После визита в Украину Гросси посетит Россию.

Ранее сообщалось, что мониторинговые миссии МАГАТЭ посетят все украинские АЭС.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что переговоры о создании защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской атомной электростанции продвигаются.