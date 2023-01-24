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Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА: известны имена

Во вторник 24 января Кабмин планирует рассмотреть вопрос об увольнении 5 глав обладминистраций.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА: известны имена
Кабинет министров Украины / ЕРА/UPG

Сегодня, 24 января на заседании Кабинета министров Украины будет рассмотрен вопрос об увольнении 5 глав областных государственных администраций. Об этом сообщает Украинская правда. 

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Речь идет именно о главах таких областей, как: 

  • Днепропетровской, Валентин Резниченко;
  • Запорожской, Александр Старух; 
  • Киевской, Алексей Кулеба;
  • Сумской, Дмитрий Живицкий;
  • Херсонской, Ярослав Янушевич.

Отмечается, что Валентин Резниченко увольняется по собственному желанию. По соглашению сторон увольняются Александр Старух, Дмитрий Живицкий и Ярослав Янушевич. Согласно поданному заявлению увольняется председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба. 

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В издании УП отметили, что вместо Кирилла Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Напомним, Кирилл Тимошенко подал в отставку из ОП, Зеленский подписал заявление. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Владимир Зеленский подписал его.

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