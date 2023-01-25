Зеленский усилил уголовную ответственность военных

В частности, закон запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, ранее принятый Верховной радой, который предполагает усиление ответственности для военнослужащих. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на сайте парламента.

В карточке документа сказано, что закон поступил в Верховную Раду с подписью президента.

Ранее закон поддерживал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несмотря на критику правозащитников, части общества и петицию на сайте президента о наложении на него вето.

Известно, что документ усиливает наказание военных за нарушение дисциплины. Также запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

Отметим, в Запорожье мобилизованный военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством лейтенанту - своему непосредственному начальнику.

Напомним, год назад в Днепре солдат расстрелял сослуживцев.

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