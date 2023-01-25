Десантники показали отражение атаки россиян под Бахмутом

Украинские войска отбили атаку оккупантов, нанеся им потери.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские захватчики пытались отбить передовые позиции украинских сил, однако это им сделать не удалось. Бойцы из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины отбили атаку врага и нанесли ему потери. Об этом сообщают в Десантно-штурмовых войсках ВС Украины.

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Сообщается, что укрепления удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военной хитрости. В частности, отойдя на определенное расстояние, на противника была наведена украинская артиллерия.

"После успешного огневого поражения, огнем из вооружения боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских оккупантов. В общем, в том бою егеря-десантники успешно уничтожили около двух десятков захватчиков", - говорится в сообщении.

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Напомним, Воздушные силы уничтожили российский штурмовик Су-25 и БпЛА "Орлан-10". ВСУ на восточном направлении уничтожили два вражеских летательных объекта.