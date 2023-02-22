В Купянске ракеты РФ повредили стадион - ОВА

Враг также бил по жилому сектору города. Ранен мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли не менее 20 приграничных населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Сообщается, что под огнем оккупантов находились города и села в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах.

"В Купянске ракетным обстрелом повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детского сада и 5-этажный дом. Также враг бил и по жилому сектору. Ранение получил гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.