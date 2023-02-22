Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В ВСУ ответили, есть ли угроза нового наступления России на годовщину войны

Новых признаков наступательных действий РФ к годовщине войны нет, однако есть вероятность ракетных ударов.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В ВСУ ответили, есть ли угроза нового наступления России на годовщину войны
Сергей Наев / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Признаков того, что россияне готовятся к новому нападению в годовщину полномасштабного вторжения на территорию Украины нет, однако есть признаки ракетных ударов. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для Укринформа.  

Читайте также: В Купянске ракеты РФ повредили стадион - ОВА

"Я думаю, что, в первую очередь, это будет обусловлено ракетными ударами. Признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг ведет наступательные действия, в настоящее время не наблюдается", - сообщил Наев. 

На вопрос журналиста относительно возможного наступления РФ с трех направлений и хватит ли у них на это ресурсов Наев ответил, что сейчас таких ресурсов у врага нет, а именно на всю северную операционную зону.

Читайте также: Воинственный тон без конкретики: британская разведка о выступлении Путина

Напомним, Алексей Данилов заявил, что Россия готовит массированную ракетную атаку на 23-24 февраля. Он сообщил, что Украина готова к ракетной атаке.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK