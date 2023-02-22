В ВСУ ответили, есть ли угроза нового наступления России на годовщину войны

Новых признаков наступательных действий РФ к годовщине войны нет, однако есть вероятность ракетных ударов.

| Автор: Мальцева Ольга

Признаков того, что россияне готовятся к новому нападению в годовщину полномасштабного вторжения на территорию Украины нет, однако есть признаки ракетных ударов. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью для Укринформа.

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"Я думаю, что, в первую очередь, это будет обусловлено ракетными ударами. Признаков наращивания сил на других направлениях, кроме тех, где враг ведет наступательные действия, в настоящее время не наблюдается", - сообщил Наев.

На вопрос журналиста относительно возможного наступления РФ с трех направлений и хватит ли у них на это ресурсов Наев ответил, что сейчас таких ресурсов у врага нет, а именно на всю северную операционную зону.

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Напомним, Алексей Данилов заявил, что Россия готовит массированную ракетную атаку на 23-24 февраля. Он сообщил, что Украина готова к ракетной атаке.