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Россия ударила по объекту инфраструктуры Харькова: есть раненые

Враг целится по промышленным объектам Харькова.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия ударила по объекту инфраструктуры Харькова: есть раненые
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 22 февраля Россия ударила по объекту инфраструктуры Харькова. Вследствие этого есть раненые. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По информации Терехова в городе прозвучало несколько взрывов и возможны еще пуски ракеты с территории России. 

"Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целится по промышленным объектам. Относительно жертв и разрушений - информация на данный момент уточняется", - написал он. 

Синегубов сообщил, что оккупанты целились в объекты инфраструктуры и добавил, что в результате атаки ранения получили два человека, они получают помощь специалистов.

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Напомним, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушную тревогу объявили из-за взлета российских самолетов на территории Беларуси.

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