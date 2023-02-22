Коллаборантов, которые наводили огонь по школам и больницам осудили на 12 лет

В СБУ собрали доказательства в отношении пособников врага, которые корректировали ракетные удары по Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Сотрудники СБУ собрали доказательства вины еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб. Известно, что преступники собирали разведывательную информацию о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донецкой области. Кроме того, преступники корректировали ракетные удары по школам и больницам на востоке Украины. Об этом сообщают в СБУ.

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"Прежде всего их интересовали места базирования подразделений украинских войск на территории столичного региона, а также на Лиманском и Авдеевском направлениях. Развединформация нужна была российским оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов по наводке корректировщиков были зафиксированы факты попадания российских ракет в здания социальных объектов, в том числе школ и больниц на востоке Украины.

Сотрудниками СБУ были задержаны вражеские пособники в ходе спецопераций на территории Киевской и Донецкой областей. Так, по материалам СБУ суд назначил им наказание от 8 до 12 лет заключения.

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Один из преступников оказался коллаборационистом, который хотел обнаружить и передать врагу координаты боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Другой преступник был задержан в деоккупированном Лимане. Именно по его наводке оккупанты обстреляли областную травматологическую больницу и местную школу.

Была также задержана злоумышленница в Киеве, которая после начала вторжения фиксировала места дислокации ВСУ в столице и отправляла соответствующие локации агрессору через закрытый Телеграмм-канал.

Задержали также и жителя Покровска, который передавал российской спецслужбе сведения о перемещении украинской военной техники.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Осуждены 4 коллаборационистов, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц / ssu.gov.ua Осуждены 4 коллаборационистов, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц / ssu.gov.ua Осуждены 4 коллаборационистов, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц / ssu.gov.ua Осуждены 4 коллаборационистов, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц / ssu.gov.ua

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