Гайдай рассказал о боевых действиях на Луганщине

Россияне продолжают в этом регионе свое наступление, но пока не зафиксирована его максимальная фаза, отметил глава ОВА.

Наступление российских оккупантов в Луганской области продолжается. Вместе с тем, на сегодняшний день еще не зафиксирована максимальная его фаза. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в эфире телемарафона новостей, сообщает Луганская ОВА на своем Telegram-канале в среду, 22 февраля.

"Россияне делают акцент на Кременском направлении. Там они вчера даже на время где-то прорвали нашу оборону, но украинские военные уничтожили часть тяжелой техники оккупантов, часть успела отойти. В итоге позиции мы удержали", - отметил чиновник.

Он отметил, что максимальной фазы наступления захватчиков еще нет.

По его словам, на Сватовском направлении оккупанты тоже накапливают силы и средства. Силы обороны Украины уничтожают технику и личный состав врага там каждый день.

"Пленные "кадыровцы" - "золотой" фонд обмена. Россияне соглашаются менять одного "кадыровца" на десять украинских военных, иногда даже больше", - добавил Гайдай.