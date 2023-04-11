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Шесть пограничников три часа отражали атаки противника в Бахмуте: видео

Пограничники показали, как отбили атаку врага в Бахмуте и три часа держали позиции.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Шесть пограничников три часа отражали атаки противника в Бахмуте: видео
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Украинские пограничники мужественно держат позиции в городе Бахмут, что в Донецкой области и отражают атаки армии России. Так, пограничники рассказали, что один из боев длился три часа. Противник преобладал силой, однако бойцам ГПСУ не помешало отбить атаку. Об этом сообщают в ГПСУ

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Сообщается, что шестеро пограничников Луганского отряда в течение трех часов держали позиции и отражали атаки противника. 

"Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки. Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону", - говорится в сообщении. 

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Напомним, вертолет, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в войне. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 179 320 оккупантов.

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