Шесть пограничников три часа отражали атаки противника в Бахмуте: видео

Пограничники показали, как отбили атаку врага в Бахмуте и три часа держали позиции.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские пограничники мужественно держат позиции в городе Бахмут, что в Донецкой области и отражают атаки армии России. Так, пограничники рассказали, что один из боев длился три часа. Противник преобладал силой, однако бойцам ГПСУ не помешало отбить атаку. Об этом сообщают в ГПСУ.

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Сообщается, что шестеро пограничников Луганского отряда в течение трех часов держали позиции и отражали атаки противника.

"Из-за опасности полного окружения прибыло подкрепление: группа огневой поддержки. Благодаря умелому использованию гранатометов и стрелкового оружия наступление оккупантов отбили, а раненых эвакуировали в безопасную зону", - говорится в сообщении.

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Напомним, вертолет, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в войне. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 179 320 оккупантов.