Китайский лидер призвал своих военных готовиться к реальным боевым действиям.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК китайский лидер Си Цзиньпин дал указание военным Народно-освободительной армии Китая, чтобы они укрепили подготовку. Об этом сообщает местное СМИ Синьхуа.

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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться политической высоты мышления и решения военных вопросов, твердо и гибко вести военную борьбу, совершенствовать способность своевременно правильно реагировать на сложные ситуации, решительно защищать наш территориальный суверенитет и морские права и интересы, стремиться к поддержанию стабильности общей обстановки вокруг.

"Необходимо усилить боевую подготовку, придерживаться обучения, ориентированного на ведение боевых действий, углублять исследования по вопросам ведения боевых действий", - заявил Си Цзиньпин.

Основная цель компании - усилить реальный кейс конфронтационной подготовки, освещая ключевые темы специализации и высокоточной подготовки, а также повысить уровень "подготовки и реальных боевых возможностей".

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Си Цзиньпин отметил необходимость энергично развивать новые боевые силы и средства, постичь законы, характеризующие строительство новых качественных боевых сил, и продвигать новую технику и новые силы для ускорения формирования реальных боевых возможностей.

Напомним, китайский флот во время учений окружил Тайвань. Вооруженные силы КНР начали трехдневные военные учения "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань.