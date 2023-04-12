Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальным боевым действиям
Во время проверки Южной зоны боевого командования НОАК китайский лидер Си Цзиньпин дал указание военным Народно-освободительной армии Китая, чтобы они укрепили подготовку. Об этом сообщает местное СМИ Синьхуа.
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Си Цзиньпин подчеркнул необходимость придерживаться политической высоты мышления и решения военных вопросов, твердо и гибко вести военную борьбу, совершенствовать способность своевременно правильно реагировать на сложные ситуации, решительно защищать наш территориальный суверенитет и морские права и интересы, стремиться к поддержанию стабильности общей обстановки вокруг.
"Необходимо усилить боевую подготовку, придерживаться обучения, ориентированного на ведение боевых действий, углублять исследования по вопросам ведения боевых действий", - заявил Си Цзиньпин.
Основная цель компании - усилить реальный кейс конфронтационной подготовки, освещая ключевые темы специализации и высокоточной подготовки, а также повысить уровень "подготовки и реальных боевых возможностей".
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Си Цзиньпин отметил необходимость энергично развивать новые боевые силы и средства, постичь законы, характеризующие строительство новых качественных боевых сил, и продвигать новую технику и новые силы для ускорения формирования реальных боевых возможностей.
Напомним, китайский флот во время учений окружил Тайвань. Вооруженные силы КНР начали трехдневные военные учения "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань.